Sardine contro Calderoli: "Parole agghiaccianti, si deve dimettere"

(Fotogramma)

"'Il maschio solitamente si accoppia con quattro-cinque rappresentanti del gentil sesso, cosa che la donna solitamente non fa... il maschio si porta il voto di quattro-cinque signore e le signore non vengono elette' le parole del Vicepresidente del Senato Calderoli sono davvero agghiaccianti, si deve dimettere". Così le Sardine.

"Le massime autorità devo prendere dei provvedimenti, non possiamo accettare che all’interno del luogo dove Costituzione e democrazia dovrebbero essere pilastri fondamentali, il vicepresidente del Senato faccia un discorso di questo tipo seguito da applausi. Ci dobbiamo vergognare di avere persone come Calderoli a rappresentare la nostra democrazia. Chiediamo immediatamente che siano assunti dei provvedimenti per simili affermazioni", concludono le Sardine.