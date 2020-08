Centrodestra, Rotondi: "A Camere sciolte ci divideremo"

Fotogranna

"Il patto anti-inciucio è una ovvietà: nessuno di noi sosterrà il governo, neppure quelli come me che esprimono rispetto per il presidente Conte. Il tema del centrodestra non è l’alleanza col Pd, che nessuno vuol fare, o coi Cinquestelle, che Salvini ha già fatto. Il tema è la compatibilità del Centro con lo schema sovranista". Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.

"In parole povere: non ci divideremo in questa legislatura, ma a Camere sciolte sì. Il Centro alle elezioni -conclude- ci sarà, con qualsiasi legge elettorale, perché c’è nel Paese’’.