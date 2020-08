Di Maio: "Taglio dei parlamentari è opportunità di cambiare"

(Fotogramma)

''Io vedo il taglio dei parlamentari semplicemente come un'opportunità di cambiamento. Non è la fine di un percorso, ma l'inizio di un percorso''. Lo ha detto Luigi Di Maio, ospite del 'Meeting di Rimini'.

''Non dobbiamo fossilizzarci sul taglio. Non dobbiamo guardare alla quantità, ma alla qualità. E questo vale anche per le norme. Ormai si usano gli emendamenti come dei comunicati stampa...'', ha scandito il leader 5 Stelle che ha espresso il suo plauso alle "parole di Draghi sui giovani, su quelli che oggi hanno 15-16 anni e che tra qualche anno avranno il diritto di votare o di candidarsi. Se in questa fase, nella quale dovremo spendere i soldi del Recovery fund e fare una manovra economica, riusciremo ad avere una visione di futuro per i prossimi anni, basata sul futuro di questa generazione, allora avremo la possibilità di aiutare tutti, anche le famiglie".