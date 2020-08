Salvini: "Follia rinvio voto, a qualcuno virus conviene"

Fotogramma /Ipa

"Il rinvio delle regionali? Solo proporlo è una follia. Gli italiani stanno facendo sacrifici, stanno dimostrando buonsenso. Non meritano di vivere fra paura e terrorismo mediatico. Ogni giorno sento decine di medici, di infettivologi e fortunatamente la situazione di questo fine agosto è ben lontana da quella di marzo e aprile". Così il leader della Lega Matteo Salvini, ai microfoni di 'Radio Radio'.

"Dov'è il famoso comitato contro le fake news nominato dal governo? Ne avete notizia? E' gravissimo parlare di bimbi ricoverati, giovani morenti. Non ritenete sia di una gravità eccezionale? Un conto è una menzogna in politica, un conto è scherzare con la paura", continua Salvini, che aggiunge: "Sono arrivato alla conclusione che non sia distrazione, disattenzione, menefreghismo ma una precisa strategia: a qualcuno", rimarca l'ex ministro dell'Interno, "il virus conviene".