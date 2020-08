Scuola, Mastella a De Luca: "In Campania riaprire il 1° ottobre"

(Fotogramma)

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella chiede al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "di aprire le scuole il 1° ottobre". Mastella, intervenuto oggi a Napoli alla presentazione della lista "Noi Campani" a sostegno della ricandidatura di De Luca, ha rilanciato la sua proposta di rinviare l'apertura dell'anno scolastico al 1° ottobre: "Vedo che non c'è la possibilità per tutti di avere i banchetti - ha spiegato Mastella - vedo che ci sono insegnanti che dicono che non andranno a scuola e si metteranno in ferie anticipate, vedo preoccupazione nelle famiglie. Allora chiedo a De Luca di riaprire il 1° ottobre, quando avremo tutti i banchetti, non dovremo sanificare ulteriormente, non dovremo aprire e poi chiudere le scuole per le elezioni. Mi sembra una scelta saggia e spero che De Luca utilizzi la sua intelligenza politica, che è tanta, per fare così".