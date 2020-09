Salvini aggredito da una donna: "Mi ha rotto il rosario e mi ha maledetto"

"Sto bene, ho incontrato una persona che avendo idee che valgono poco ha usato le mani, addirittura mi ha detto 'ti maledico'. Mi ha rotto due rosari, uno di un parroco di Cava dei Tirreni, l'altro dei francescani". Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, dopo l'aggressione subita a Pontassieve da parte di una donna.

Poi Salvini mostra la camicia stracciata: "Questa si ricompra, non è un problema si userà come straccio"."La signora - ricorda - è stata fermata, questo è un brutto gesto", dice mostrando il rosario rotto. "E' stata una aggressione volgare e io non la uso per fare campagna elettorale, la Toscana non è questo, è cultura, confronto, dialogo".

"E' nata in Congo, ma qui è pieno di congolesi che lavorano, la cosa grave è che pare è che lavora a contatto con il pubblico e si occupa del futuro dei bimbi, questo è grave, non mi ha impaurito, ma solo infastidito", conclude Salvini.