Renzi: "Rimpasto? No, ci sono problemi più grandi"

Fotogramma

"Secondo me no", non ci sarà un rimpasto in caso di sconfitta alle regionali. Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus, su La7. "Se la Toscana va alla Lega è un bel problema per tutti ma penso che in queste ultime ore si stia verificando una bella ripartenza in Toscana e la portiamo a casa. Non si può continuare con il dibattito stucchevole del rimpasto. Siamo capaci di dare risposte su lavoro, scuola e sicurezza, si' o no? Posti di lavoro non sottosegretari", ha spiegato il leader di Iv.

"A me il rimpasto non interessa, oggi c'e' un problema più grande. Mi danno del Macchiavelli, figuriamoci se mi tiro indietro dai giochi della politica ma ci sono problemi più grandi", ha detto ancora Renzi.