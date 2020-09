Salvini: "Caivano? Disgustosa sinistra che dice che è colpa mia"

Fotogramma

"Fatti di Caivano? Non chiamatelo fratello, gli animali sono più corretti, non farebbero mai una cosa come quella". Lo dice Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102,5, parlando della ragazza speronata dal fratello a Caivano: "Ma è disgustoso che qualcuno dica che sia colpa di Salvini, quello è un vigliacco, non ci sono cose politiche, come nel caso di Colleferro".

"Disgustoso che ci sia qualcuno a sinistra che se c'è un infame a Caivano, o dei criminali a Colleferro dica che è colpa di Salvini", conclude Salvini.