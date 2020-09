Conte: "Se perdiamo sfida Recovery avete diritto di mandarci a casa"

dall'inviata Ileana Sciarra - “E’ bello vedere che anche a livello europeo abbiano chiamato il grande piano di intervento per i paesi più sofferenti ‘Next generation eu’, è un progetto per voi. Tutti stanno mettendo a punto i piani, il nostro è già in fase avanzata di studio e approfondimento ed è dedicato a voi. Se noi perderemo questa sfida, voi avete il diritto di mandarci a casa”. Cosi il premier Giuseppe Conte, rivolgendosi agli studenti dell’istituto Battaglia di Norcia.

Quindi, rispondendo a una domanda sulla sfida elettorale e le possibilità di un rimpasto in caso di debacle della maggioranza, dice: “Siamo concentrati sul lavoro...”.