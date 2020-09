M5S, Rousseau: "Deputati autosospesi non rendicontano da mesi"

Fotogramma

"L'Associazione MoVimento 5 Stelle, nel rispetto dell'art. 1 comma c dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, fornisce già oggi - attraverso i suoi organi associativi e politici votati democraticamente dagli iscritti - le disposizioni politiche all'Associazione Rousseau che si occupa, attraverso strumenti e servizi informatici, di rendere operative le indicazioni ricevute". Lo precisa l'Associazione Rousseau sul Blog delle Stelle, replicando ai deputati Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano, i quali si sono autosospesi dal M5S chiedendo che la piattaforma Rousseau venga gestita "direttamente dal Movimento 5 Stelle". "Quanto formulato dalla richiesta è già realtà", rimarca l'Associazione presieduta da Davide Casaleggio.

"In merito alla trasparenza delle spese", prosegue Rousseau, "è possibile trovare la risposta nella presentazione del Bilancio di oltre 60 pagine che ogni anno viene pubblicato sul sito di Rousseau, sul Blog delle Stelle e che gli stessi parlamentari hanno ricevuto via email nei giorni scorsi all'interno della comunicazione inviata a tutti gli iscritti". Per quanto riguarda i dati degli iscritti del MoVimento 5 Stelle: "sono già nella disponibilità del MoVimento 5 Stelle che è infatti titolare del trattamento dei dati. L'Associazione Rousseau si occupa del trattamento dei dati ai fini delle attività richieste dal MoVimento 5 Stelle", si legge ancora nella nota.

"All'atto della candidatura i portavoce del MoVimento 5 Stelle (ad eccezione degli eletti nei Comuni e nei Municipi) hanno sottoscritto l'impegno di versare un piccolo contributo, circa un quarantesimo della propria retribuzione (300 euro), al fine di garantire all'intera comunità del MoVimento 5 Stelle di potersi dotare dei servizi minimi e necessari per poter consentire a tutti gli iscritti di usufruire degli strumenti gratuiti e accessibili di partecipazione alla vita politica. Gli impegni presi vanno onorati", sottolinea Rousseau, che in un post scriptum conclude: "Come risulta dal sito tirendiconto.it Berardini e De Girolamo non rendicontano dal mese di dicembre 2019, Romano dal mese di agosto 2019".