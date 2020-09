Travaglio: "Zaia attende solo che Salvini perda consensi"

Foto Fotogramma

"Zaia sta solo aspettando che Salvini continui a perdere consensi. Ad un certo punto nella Lega dovrà per forza di cose cambiare qualcosa, anche perché ci sono le vicende giudiziarie in mezzo". Così Marco Travaglio a In Onda su La 7 nella giornata che ha sancito il trionfo del governatore del Veneto, Luca Zaia, alle elezioni regionali.

"Zaia non ha mai citato la Lega nel suo discorso. La sua è un’altra posizione perché mira all’autonomia. Prima o poi arriverà la resa dei conti", aggiunge il direttore del 'Fatto quotidiano'.