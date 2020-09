Scanzi: "Di Battista farà Partito dei Talebani Italiani"

(Fotogramma)

"Hanno perso i talebani Cinquestelle, come Lezzi, Laricchia e Di Battista. Il problema è l'identità del Movimento, ma anche l'identità di Di Battista". Sono le parole di Andrea Scanzi, ospite di Otto e Mezzo su La7. "Molti elettori stanno dicendo a Pd e Cinquestelle 'provateci'. L'unica strada per me è creare un 'campo progressista', è ovvio che non tutti ci staranno. Se mi chiedete un pronostico, qualcuno nel Pd non ci starà, magari qualche ex renziano", dice il giornalista. Ma soprattutto tra i Cinquestelle, Di Battista non può stare in un Movimento che va a dialogare veramente con il Pd. Come fa Di Battista a starci? E' ovvio che ci sarà una spaccatura e magari Di Battista diventerà il leader del partitino dei Talebani Italiani. Faranno il Partito dei Talebani Italiani, il PTI, e vinceranno la gara del celodurismo", aggiunge.