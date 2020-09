Cossiga, domani commemorazione a Sassari con Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà domani l'ospite d'onore alla commemorazione del suo predecessore Francesco Cossiga, in occasione del decennale della scomparsa, presso l'Aula Magna dell'Università di Sassari. Un evento nato da un'idea di Andrea Da Passano, già Assistente parlamentare del nipote e biografo ufficiale di Cossiga, Piero Testoni, e fortemente voluto dal Rettore dell'Università Massimo Carpinelli, che chiude così in grande stile il suo mandato alla guida dell'Ateneo turritano, in cui il Presidente emerito fu a lungo docente e titolare della cattedra di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza. Nella stessa prestigiosa cornice che ospiterà la commemorazione Cossiga fu inoltre insignito nel 2005 della Laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione.

Un'iniziativa particolarmente significativa e di alto spessore culturale, che si articolerà in due parti: la mattina alle ore 11 aprirà la cerimonia il Rettore Carpinelli, con una relazione dal titolo "Francesco Cossiga: l'uomo e il Presidente" a cui farà seguito l'intervento del Capo dello Stato. Nel pomeriggio è previsto un convegno sempre incentrato sulla figura del Presidente emerito, aperto dal Rettore e che continuerà con gli interventi, coordinati dal giornalista Gianni Garrucciu, del Sindaco Nanni Campus, del Professor Omar Chessa e del Senatore Luigi Zanda, alla presenza di storici Cossighiani come Piero Testoni e Paolo Naccarato. Nella stessa giornata, Mattarella farà visita alle tombe dei due Presidenti della Repubblica che riposano nel cimitero di Sassari, Segni e Cossiga.