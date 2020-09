M5S, Lezzi: "Dimissioni? Le darei solo se non fossi più a mio agio"

(Fotogramma)

In un messaggio postato nella chat dei 'portavoce' pugliesi, la senatrice M5S Barbara Lezzi dice di volersi prendere una "pausa", silenziando le notifiche. E dichiara di essere pronta a fare uno sforzo per mandare giù l'unione con il Partito democratico, ventilando anche ipotetiche dimissioni. "Se sto per lasciare il M5S? Ma no...", chiarisce Lezzi, raggiunta dall'Adnkronos. "Ho solo risposto a chi mi chiede perché, secondo Scanzi, Paragone mi aspetta" nel suo movimento 'Italexit', richiamando la polemica con il giornalista del 'Fatto Quotidiano'.

"Se non dovessi più stare a mio agio, non andrei in nessun altro gruppo ma mi dimetterei. Questa è la mia posizione da sempre. Niente di nuovo", dice ancora all'Adnkronos. Diversi senatori assicurano inoltre che Lezzi figura ancora tra i membri della chat dei parlamentari di Palazzo Madama.