Salvini: "Un bilocale a Milano e in affitto a Roma, altro che villa in costa Smeralda"

(Fotogramma)

"Oggi c'rera anche un giornale che mi assegnava una villa in costa Smeralda: ditemi dove, non lo sapevo. Ho un bilocale a Milano e sto in affitto a Roma, se Travaglio riesce a darmi una villa in costa Smeralda... Poi peraltro trecentomila euro, con trecentomila euro secondo me in costa Smeralda non compri tantissimo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Voghera, dove ha annunciato che "domani sera ceno con Luca Zaia, con cui i giornali vogliono farmi litigare, ma non riusciranno mai a farmi litigare, perchè Luca Zaia è un orgoglio per me, per la Lega, per i veneti e per tutti gli italiani".

"Il centrodestra è una squadra, provano a farci litigare, ma non riusciranno mai a farci litigare, il nostro avversario non sarà mai in casa", ha aggiunto.