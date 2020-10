Covid alla Camera, "deputati in quarantena considerati in missione"

Fotogramma

Saranno "automaticamente considerati in missione" i deputati che si trovano in quarantena per il Coronavirus. E' quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento della Camera.

La decisione della Giunta del Regolamento della Camera, a quanto si apprende, di considerare in missione i deputati in quarantena è arrivata dopo che oggi per due volte è mancato il numero legale in aula a Montecitorio anche perché i parlamentari in isolamento erano stati considerati 'assenti ingiustificati'.