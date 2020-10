Salvini 'moderato' e cena Toti-Carfagna agitano Forza Italia

(Afp)

Dopo il deludente risultato alle regionali, Forza Italia torna a sbandare. La 'svolta moderata' di Matteo Salvini (dietro la quale ci sarebbe, racconta qualcuno, lo zampino di un ex come Denis Verdini), da una parte, e la 'cena dei moderati' organizzata da Giovanni Toti e Mara Carfagna, dall'altra, hanno finito per scuotere un partito già disorientato e sull'orlo di una crisi di nervi. Una morsa a tenaglia che preoccupa. In un momento delicato, con il leader Silvio Berlusconi, ancora convalescente per il Covid ad Arcore, che resta in silenzio, almeno pubblicamente, di fronte a quelli che molti azzurri considerano dei ''chiari tentativi di superare l'esperienza di Fi per archiviarla definitivamente''.

I vertici assicurano che al Cav non sarebbe dispiaciuto affatto il cambio di strategia dell'alleato Matteo, perché ''è esattamente quello che il presidente di Fi va dicendo da tempo'', ovvero, "senza i moderati non si vince", ma va messo in chiaro una volta per tutte che nel centrodestra "c'è già un'anima liberal ed europeista, ed è rappresentata da Fi''. Per l'ex premier Fi, anche se ora ridotta al 5-6 per cento, resta determinante per la futura coalizione di governo e non c'è spazio per qualsiasi alternativa di centro, come dimostrato dal fallimento di Renzi e Calenda, perché le ultime elezioni hanno confermato che gli italiani vogliono un bipolarismo centrodestra-centrosinistra. Questo il ragionamento del leader, almeno secondo le indiscrezioni.

Nel partito, però, si attende una parola chiara di Berlusconi sulle grandi manovre di centro di questi giorni. Il silenzio del 'capo', infatti, avrebbe creato maggior confusione, perché da alcuni viene interpretato come disinteresse. Il futuro incerto, specialmente con la prospettiva di una legge elettorale maggioritaria, spingono tanti verso le sirene leghiste e di Fdi. Così come torna la tentazione di seguire Toti e Carfagna. Berlusconi, raccontano, potrebbe far sentire la sua voce domani, con un messaggio al convegno di Saint Vincent promosso dall'ex democristiano Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo di Fi alla Camera. Sempre domani, parlerà il numero due del partito, Antonio Tajani, che concluderà i lavori di 'Immagina', un evento organizzato in mattinata al teatro Martinitt di Milano da Massimiliano Salini, eurodeputato e coordinatore Forza Italia in Lombardia, che lancerà il cantiere dei moderati per le elezioni 'Milano 2021'.