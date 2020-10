Conte: "Evitare party in casa, ma non manderemo la polizia"

(Fotogramma)

"Non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private, dobbiamo assolutamente tutelare la sfera di vita privata ma dobbiamo assolutamente evitare le situazioni pericolose e assumere comportamenti prudenti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Chiediamo uno sforzo agli italiani di responsabilità e prudenza" ha detto, ricordando le ultime misure anti-Covid, adottate insistendo sulla necessità del rispetto delle regole per evitare un nuovo lockdown. In particolare per quanto riguarda le feste private in case e poi il divieto di festeggiamenti, tranne quelli legati a cerimonie, con un massimo di 30 partecipanti. E poi lo sport con il divieto per lo sport di contatto a livello amatoriale.