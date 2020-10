Marsilio: "Lockdown? Governo già in passato ha deciso contro Regioni"

(Fotogramma)

"Lockdown? Se il governo pensa di dover fare delle chiusure lo faccia, utilizzi quello che è in suo potere, anche contro il parere delle Regioni, come del resto è già avvenuto. Lockdown sì lockdown no? Ormai è un bombardamento mediatico, continuano a fare questa domanda, ma nessuno lo ha chiesto. Mi sembra veramente assurdo. Qui si vuole continuare a sollevare uno spettro nonostante non ci sia nulla di nuovo da conoscere". Così all'Adnkronos il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, commentando l'invito del Governo alle Regioni di 'agire' con misure ad hoc per contrastare la seconda ondata di Covid.

"Se dal governo ci facessero avere i milioni di tamponi veloci che dobbiamo ricevere sarebbe tutto più facile, ad esempio per sapere se una classe scolastica deve andare in quarantena...", aggiunge.

"Dal governo ci dicono agite? Ma noi agiamo e lavoriamo tutti i giorni per contrastare la pandemia, e francamente mi dà fastidio.. ho atteso 70 giorni per l'attuazione del piano per il potenziamento delle terapie intensive e in generale la rete Covid. Il tutto autorizzato ad agosto, ma ho avuto la delega a ottobre", afferma ancora.