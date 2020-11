Vaccino Covid, Conte: "Lavoriamo a piano distribuzione"

(Afp)

"Il ministero della Salute, su mia richiesta, sta già lavorando ad un piano operativo per la distribuzione dei vaccini. Quando inizieranno ad arrivare le prime dosi, potremo procedere in modo organizzato secondo un piano ordinato". Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Senato per illustrare il quadro relativo al nuovo Dpcm. "Ragionevolmente prevedo che favoriremo le fasce più fragili e vulnerabili della popolazione e gli operatori più esposte al pericolo. Tra le fasce più vulnerabili, il governo considera anche le persone più anziane".