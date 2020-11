Nuovo Dpcm, sport in zone rosse: cosa si può fare

Foto Fotogramma

Attività fisica solo vicino casa e da soli. Nelle Regioni rosse, quelle dove da domani partirà il lockdown, è infatti "consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale". Così nel testo del Dpcm pubblicato in Gazzetta ufficiale oggi.