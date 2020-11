M5S, Crimi: "Piano Rousseau 2020-21 mai concordato con Movimento"

Fotogramma

"Sollecitato dalle numerose richieste pervenute mi corre l'obbligo, al fine di fare chiarezza rispetto a possibili fraintendimenti, di precisare che il piano 2020-2021 dell'Associazione Rousseau annunciato oggi in un post pubblicato sul Blog delle Stelle è una libera iniziativa dell'associazione medesima, mai concordato con il Movimento 5 Stelle". Lo precisa il capo politico 5 Stelle Vito Crimi, in un post apparso sulla pagina Facebook del M5S. "Voglio rassicurare tutti che prosegue il percorso degli Stati Generali, realizzato da migliaia di iscritti del Movimento, interamente costruito dai nostri attivisti, dal basso e in trasparenza, e che nei prossimi giorni sarà ulteriormente definito e sottoposto all'assemblea degli iscritti", rimarca ancora il reggente pentastellato.