Zaia chiede ristori per ordinanze regioni

Per ora nessun accenno alle misure che verranno adottate in vista delle festività natalizie nel corso della riunione tra il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e i governatori. A quanto viene riferito all'Adnkronos, il dibattito è tarato, al momento, sui ristori. In particolare, il presidente del Veneto Luca Zaia avrebbe chiesto con chiarezza sostegni per le attività toccate dalle ordinanze finora adottate, da Boccia sarebbe arrivata la rassicurazione e la conferma di un fondo ad hoc, di 250 milioni, dedicato proprio alla 'copertura' delle ordinanze regionali.