Gregoretti, Salvini: "Toninelli non c'era e se c'era dormiva"

Fotogramma

"Toninelli non c’era, e se c’era dormiva". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo le risposte di Danilo Toninelli all’udienza di Catania. Toninelli è stato sentito nell’udienza preliminare sul caso Gregoretti.

Durante la deposizione in aula, l'ex ministro Toninelli ha detto di "non ricordare" la firma sul divieto di ingresso di Open Arms. "La linea del governo era quella di fare interessare gli altri Stati europei al collocamento dei migranti. Ma ogni sbarco era un caso a parte", ha spiegato Toninelli. E l'avvocato Bongiorno, riferendosi ancora ai 'non ricordo' di Toninelli sul caso Open Arms, ha ricordato ancora un post pubblicato dall'ex ministro sulla nave spagnola. Secondo la difesa è la conferma delle scelte condivise del governo.