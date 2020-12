Conte: "Natale diverso, non meno autentico, auguri a tutti"

(Fotogramma)

"Sarà un Natale diverso, ma non meno autentico. Auguri a tutti voi". Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte, che pubblica un video in cui afferma: "Sono orgoglioso ogni giorno di più perché mi scopro sempre più innamorato dell'Italia e soprattutto orgoglioso della risposta della comunità dei cittadini. Quindi, ce la faremo senz'altro. Auguro a tutti buon Natale. E soprattutto, siamo consapevoli: sarà un Natale diverso ma non meno autentico".