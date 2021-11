Fermi i prezzi dei carburanti, poco mossi i gassosi

Da un paio di settimane i prezzi di benzina e gasolio sono sostanzialmente fermi, e la tendenza è confermata anche questa mattina. Poco mossi anche i prezzi dei carburanti gassosi. Il tonfo dell'euro sul dollaro attutisce intanto il nuovo calo delle quotazioni dei prodotti raffinati.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,749 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,755 pompe bianche 1,735), diesel a 1,615 euro/litro (invariato, compagnie 1,619, pompe bianche 1,603). Benzina servito a 1,879 euro/litro (invariato, compagnie 1,923, pompe bianche 1,787), diesel a 1,751 euro/litro (-1, compagnie 1,797, pompe bianche 1,658). Gpl servito a 0,828 euro/litro (+1, compagnie 0,837, pompe bianche 0,818), metano servito a 1,657 euro/kg (-1, compagnie 1,726, pompe bianche 1,600), Gnl 2,149 euro/kg (-4, compagnie 2,152 euro/kg, pompe bianche 2,146 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,836 euro/litro (servito 2,049), gasolio self service 1,713 euro/litro (servito 1,953), Gpl 0,924 euro/litro, metano 1,944 euro/kg, Gnl 2,224 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 501 euro per mille litri (-1, valori arrotondati), diesel a 524 euro per mille litri (-10, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.229,59 euro per mille litri, diesel a 1.141,47 euro per mille litri.