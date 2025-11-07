Banche alle prove con i conti, "con le trimestrali che hanno mostrato una buona resilienza". Lo spiega in un'analisi per Adnkronos Fabio Caldato, Portfolio Manager, AcomeA Sgr. "Unicredit si è distinta come la migliore del gruppo - sottolinea - utile netto in crescita, redditività molto elevata e una dinamica positiva su commissioni e gestione patrimoniale, che ha compensato la fisiologica normalizzazione del margine d’interesse. Anche la generazione di capitale è rimasta robusta, permettendo di confermare politiche di distribuzione generose", prosegue.

Caldato evidenzia che "l’altra grande, Intesa Sanpaolo, ha pubblicato numeri solidi, sostenuti dall’ottimo andamento del wealth management e dal contributo dell’attività assicurativa; mi piace segnalare il cost/income ratio ai minimi storici. Interessante notare - dice ancora - come il calo dei tassi stia cominciando a mettere un po’ di pressione sui margini d’interesse: questo è un trend che potrebbe caratterizzare il prossimo futuro", afferma.

"Non possiamo non evidenziare - sottolinea poi Caldato - il percorso di Mps, dopo il successo avuto nella difficile operazione con Mediobanca: Lovaglio sta aggiungendo risultati positivi a successi", dice. Proprio in giornata sono usciti i dati da Siena e secondo l'analista pare significativo rilevare: "il payout del 100% confermato, un dividendo solido, ritenere Compass strategica e da sviluppare e non, viceversa, un asset da vendere. Ovviamente capital markets e private banking saranno le business unit su cui Mediobanca si focalizzerà". In conclusione Caldato cita Bff Bank, "che ha finalmente ricevuto il placet da Banca d’Italia per tornare a distribuire dividendi. Possiamo sperare che la stessa autorizzazione giunga a breve anche per Banca Sistema, al momento oggetto di Opa". (di Andrea Persili)