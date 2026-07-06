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Borsa, Calì (Copernico Sim): "Mercati più prudenti. Ora attenzione su trimestrali"

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Borsa, Calì (Copernico Sim):
06 luglio 2026 | 19.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I mercati stanno affrontando questa seconda parte dell'anno con un po' più di prudenza". Lo dice all'AdnKronos l'Executive Partner di Copernico Sim, Pietro Calì, commentando la giornata di Borsa di oggi. "Pesano ancora le tensioni geopolitiche e i riflessi sul fronte energetico", spiega l'esperto.

"Gli investitori iniziano a chiedersi se il forte rialzo dei titoli legati all'intelligenza artificiale sia davvero giustificato dai risultati delle aziende. Adesso l'attenzione si sposta sulle trimestrali: bisogna capire se arriveranno i risultati di tutti gli investimenti miliardari fatti", dice Calì.

Più nel dettaglio sulla giornata di oggi Calì spiega "protagonista è stata Fincantieri, che ha guidato il Ftse Mib dopo aver annunciato quattro acquisizioni nel settore della subacquea e dei droni marini. Il mercato ha apprezzato la scelta di rafforzarsi in un comparto considerato sempre più strategico e questo ha portato acquisti sul settore difesa.

"Le banche invece restano sullo sfondo", dice l'esperto che chiosa: "Il mercato continua a seguire da vicino tutti gli sviluppi del risiko bancario, che rimane uno dei temi più importanti. Sul settore rimane molta incertezza sulla fattibilità delle varie operazioni". (di Andrea Persili)

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Tag
Borsa Mercati Tensioni geopolitiche Intelligenza artificiale Trimestrali Fincantieri
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