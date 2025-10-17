circle x black
Cerca nel sito
 

Borsa, giù Piazza Affari. "Paura sistemica ma emotiva", parla Calì

sponsor

L'analista finanziario all'Adnkronos: "Il mondo obbligazionario corporate è enorme e le prime avvisaglie di difficoltà generano reazioni a catena"

Borsa, giù Piazza Affari.
17 ottobre 2025 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Ci sono segnali di tensione sul mercato obbligazionario corporate, con due banche regionali statunitensi, Zions e Western Alliance, che hanno annunciato importanti svalutazioni su alcuni grandi debitori. Questo alimenta i timori sulla tenuta complessiva del debito e, di riflesso, sul settore finanziario.” Lo afferma l’analista finanziario Pietro Calì all'Adnkronos, spiegando come la giornata odierna sia dominata da una “paura sistemica, in gran parte emotiva”.

“Il mondo obbligazionario corporate è enorme e le prime avvisaglie di difficoltà generano reazioni a catena. Il venerdì, ormai, è spesso caratterizzato da flessioni importanti, seguite poi da rimbalzi il lunedì. Tuttavia, oggi la debolezza ha colpito anche il settore bancario europeo, con titoli come Mps e Mediolanum particolarmente sotto pressione”, osserva Calì. Secondo l’analista, “le banche italiane non sono coinvolte direttamente, se non a livello emotivo nel breve termine”. Riguardo agli altri comparti, Calì ritiene che “il lusso possa riprendersi bene, e in parte lo ha già fatto”.

Sul fronte domestico, un altro elemento di tensione riguarda “il tema degli extra rendimenti e gli accantonamenti che alcune grandi banche italiane hanno già effettuato. Questi fattori potrebbero limare gli utili, ma restano gestibili”, precisa l’esperto. Calì aggiunge che il mercato “cerca spesso motivazioni per prendere beneficio: molti investitori che avevano acquistato titoli bancari a prezzi bassi e stanno realizzando guadagni del 10, 20 o 30%, colgono l’occasione di segnali negativi per liquidare le posizioni, provocando correzioni sui prezzi”.

“Le valutazioni del settore bancario – conclude Calì – erano e restano interessanti. Dopo un periodo di forte sottovalutazione, i livelli attuali sono più equilibrati, anche se la volatilità di breve periodo resta elevata.” (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Borsa Piazza Affari analista Calì
Vedi anche
Attentato a Ranucci, un vicino casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza