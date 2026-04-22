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Finanza, Markbass accelera su investimenti e R&S: "Avanti sul piano industriale nonostante le incertezze macro"

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Finanza, Markbass accelera su investimenti e R&S:
22 aprile 2026 | 10.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In una fase segnata da pressioni sui costi, complessità logistiche e incertezza sui mercati, Markbass sceglie di non rallentare sul piano industriale e continua a investire sullo sviluppo dell’offerta. L’azienda abruzzese, quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di amplificatori e strumenti musicali, sta infatti portando avanti una strategia che punta ad ampliare il perimetro del business andando oltre il core storico dell’amplificazione.

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Il messaggio che arriva dal management è chiaro: le difficoltà temporanee non modificano la visione di lungo periodo. “Il contesto macroeconomico e logistico attuale è oggettivamente sfidante, anche alla luce delle tensioni geopolitiche che interessano aree cruciali per la distribuzione internazionale. Tuttavia, è fondamentale distinguere le dinamiche di breve termine, che richiedono risposte tattiche, dalla nostra visione strategica”, osserva il Ceo Marco De Virgiliis all'Adnkronos, che aggiunge: "Quando le criticità sono generalizzate e coinvolgono il mercato più ampio, non rappresentano per noi un motivo di allarme specifico, perché sappiamo che si inseriscono in uno scenario più allargato. È vero che le difficoltà contingenti possono influire, ma non cambiano la direzione che abbiamo scelto di seguire: per questo il nostro piano di investimenti e lo sviluppo di nuove linee non subiscono rallentamenti. L’innovazione resta il nostro motore principale.”

Il piano di espansione del gruppo, sostenuto anche dalle risorse raccolte con la quotazione, si concentra su una forte attività di ricerca e sviluppo. I laboratori dell’azienda sono oggi operativi su più fronti nell’estensione delle linee di prodotto, con l’obiettivo di allargare il raggio d’azione del brand e consolidare la presenza del gruppo in ambiti coerenti con il proprio posizionamento. Tra le priorità industriali figurano in particolare l’audio professionale, la linea strumenti e il settore delle corde, considerato strategico anche in funzione dell’apertura a nuovi canali distributivi e piattaforme e-commerce.

“Le risorse raccolte con la quotazione ci consentono di spingere sull’innovazione industriale e di prodotto. Oggi il laboratorio di R&S è impegnato a pieno ritmo nell’estensione dell’offerta oltre il core business dell’amplificazione: la priorità è trasferire la forza del marchio in segmenti adiacenti, a partire da audio professionale, strumenti e corde, rivolgendoci agli stessi professionisti con una proposta sempre più ampia”, aggiunge De Virgiliis.

A sostenere questa fase di sviluppo contribuisce anche un piano di consolidamento della struttura organizzativa, pensato per accompagnare l’evoluzione del business e la crescente articolazione del portafoglio prodotti. In questa prospettiva di crescita si inserisce anche la spinta sul mercato nordamericano, considerato centrale nel percorso di sviluppo internazionale dell’azienda.

Di recente, Markbass ha infatti rafforzato il presidio distributivo oltreoceano anche attraverso partner specializzati come Sweetwater, affiancando ai canali retail tradizionali una presenza più strutturata sul fronte dell’e-commerce. Un passaggio che punta a sostenere la visibilità del marchio e ad accompagnare la diffusione delle nuove linee di prodotto in un mercato ritenuto strategico dal management. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
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Tag
Finanza Investimenti Ricerca e Sviluppo Piano Industriale Euronext Growth Milan
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