Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, ha proposto di mettere una 'tassa sul panino' per i fast food che non offrono tavolini ai clienti, costringendoli a mangiare per strada. l'imposta sarà poi utilizzata per pulire la città dallo sporco e dai rifiuti lasciati dalle persone che mangiano per strada.