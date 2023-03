Il graduale stop dell'Irap "deve comunque garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario". Lo prevede una bozza della riforma fiscale visionata dall'Adnkronos. Gli interventi, si aggiunge, non devono inoltre generare "aggravi di alcun tipo" sui redditi di lavoro dipendente e le pensioni.