Fratin: 'Utilizzarli al meglio significa risparmiare energia'

"A2A ha presentato il rapporto di sostenibilità territoriale del Piemonte in un momento in cui ci rendiamo conto quanto sia importante l'attenzione all'ambiente, all'economia circolare, al creare e recuperare energia. Tutti elementi che rappresentano il core business di A2A, ma che sono, anche dopo la pandemia, parte di quel concetto di sostenibilità che ogni persona deve prendere in considerazione, per fare un passo in avanti nella qualità dei propri consumi, è ciò vuol dire anche utilizzare al meglio i rifiuti. Significa risparmio di energia, raccolta e creazione da tutte le fonti compatibili di energia". Così il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin.

"È un insieme di tutto - prosegue il viceministro al Mise - che presuppone una percezione di parte delle persone, ma anche una formazione dei giovani, e dei lavoratori, a partire dalle scuole. Una sfida che riguarda le grandi imprese come A2A, che in Piemonte è uno dei punti di riferimento più importanti nel settore privato, ma anche da parte delle istituzioni".