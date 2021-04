Galli-Sallusti, scontro a Otto e mezzo su scuola e covid

Scuola e covid, botta e risposta tra il professor Massimo Galli e Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. "La riapertura delle scuole è un'alzata di ingegno, perfino i francesi decidono di chiudere", dice Galli, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commentando a 'Otto e mezzo' la riapertura della scuola, fino alla prima media, prevista in tutta Italia dal nuovo decreto del governo. "Lei può scuotere la testa perché non ha in casa due bambini e non deve organizzarsi lo smart working... Lei è ormai è diventato un maestro da talk show, ma non deve interrompere... Aprire gli asili e le scuole elementari significa dare respiro alle mamme e ai papà che non possono più pagare le baby sitter", dice Sallusti. "Al virus di tutto questo non importa nulla. Le varianti covid si diffondono tra i bambini piccoli, che diventano un serbatoio", ribatte Galli. "Quanti bambini piccoli ci sono ricoverati?", domanda Sallusti. "Ma non è questo, Sallusti! I bambini piccoli trasmettono il virus ai 70enni, ai pazienti fragili...", incalza Galli. "Basta non far vedere i nonni ai bambini piccoli", replica ancora Sallusti.