Galli: "Zangrillo? Non fa il virologo"

"Non mi piace contrappormi ai colleghi, sono stanco. Non desidero questo genere di contrapposizione. Il professor Zangrillo fa egregiamente il rianimatore, ma meno epidemiologo, il virologo o il clinico di malattie infettive, e ha un altro approccio al problema, mettiamola così". Lo ha detto a Sky TG24 Massimo Galli, direttore Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, ospite di ‘Timeline’ commentando il tweet di Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano: "Pronto soccorso S. Raffaele vuoto, vaccini e cure fanno la differenza".

"L’impressione è che questo tipo di messaggi non tenga conto di una serie di fenomeni che stiamo vedendo e che sono sconcertanti, come ad esempio la crescita delle infezioni in Germania", ha detto Galli.