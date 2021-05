Gaza, Erdogan attacca Biden: "Tue mani sporche di sangue"

Duro affondo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan contro Joe Biden. Il capo della Casa Bianca ha "le mani sporche di sangue", ha attaccato Erdogan, criticando il sostegno dato dall'Amministrazione Usa a Israele.

"Stai scrivendo la storia con le tue mani sporche di sangue", ha detto Erdogan in un discorso televisivo, rivolgendosi a Biden. "Ci hai costretti a dirlo. Non possiamo fare un passo indietro", ha aggiunto il leader turco. Oggi abbiamo visto la firma di Biden sulla vendita di armi a Israele", ha detto Erdogan riferendosi alle notizie riportate dai media statunitensi secondo cui il presidente Usa ha approvato la vendita allo Stato ebraico di armi di precisione per un valore di 735 milioni di dollari.

"I Territori palestinesi sono inondati di persecuzioni, sofferenze e sangue, come molti altri territori che hanno perso la pace con la fine dell'impero ottomano. E tu stai sostenendo ciò", ha aggiunto Erdogan.