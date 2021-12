Gb, incendio in una casa a Sutton: morti 4 bambini

Le cause dell'incendio non sono state ancora accertate

Quattro bambini sono morti in un incendio scoppiato in un'abitazione a Sutton, sobborgo meridionale di Londra. Lo riportano i media britannici, spiegando che circa 60 vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Collingwood Road per cercare di domare le fiamme che hanno interessato tutto il piano terra della proprietà. Le cause dell'incendio non sono state ancora accertate.

"E' un incidente che ci lascia una profonda tristezza. I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici dei bambini", ha dichiarato il responsabile dei vigili del fuoco di Londra, Andy Roe.