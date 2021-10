Gentiloni: "Contro aumento prezzi gas misure mirate e temporanee"

Per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia gli Stati membri dell'Ue dovranno fare ricorso a misure "mirate e temporanee", che non siano in contraddizione con l'obiettivo della transizione verso emissioni zero al 2050. Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a Lussemburgo a margine dell'Eurogruppo, in cui i ministri discuteranno dei rincari osservati nelle ultime settimane, dettati principalmente, ma non solo, dall'aumento dei prezzi del gas naturale determinato dalla ripresa economica in corso.