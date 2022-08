Germania, Scholz fa volare la difesa aerea

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz anticipa nuovi investimenti "molto significativi" per la difesa aerea della Germania descrivendoli come un possibile "vantaggio per la sicurezza dell'intera Europa".

"Abbiamo molto da recuperare in Europa in materia di difesa contro minacce da aerei o basate nello spazio. E' per questo che noi in Germania investiremo in modo molto significativo nella nostra difesa aerea nei prossimi anni", ha affermato il Cancelliere, in un discorso all'Università Charles di Praga.

"Sin dall'inizio la Germania progetterà la difesa aerea del futuro in modo che i nostri vicini europei possano essere coinvolti, se lo desiderano. Non solo un sistema sviluppato in modo congiunto in Europa sarà più efficiente e più efficace dal punto di vista dei costi che non se ognuno di noi costruisce i suoi sistemi costosi e altamente complessi, ma sarà anche un vantaggio nella sicurezza dell'Europa intera", ha quindi concluso.