Gioco di squadra nel Gruppo VW per Audi, Lamborghini, Bentley e Ducati

La trasformazione che porta alla mobilità elettrica richiede grandi investimenti. Per questo motivo Audi, Bentley, Ducati e Lamborghini in futuro sfrutteranno ancora più intensamente le loro sinergie grazie a una collaborazione intensificata come Brand Group. Questa collaborazione all’interno del Gruppo Volkswagen consentirà ai brand la libertà di concentrarsi sui punti di forza individuali. La "strategia" è stata presentata da Markus Duesmann, Presidente del CdA di Audi. «Dall’inizio di quest’anno Bentley è completamente integrata in Audi. Abbiamo colto quest'occasione per intensificare anche la collaborazione con Lamborghini e Ducati e ripensare radicalmente il gioco di squadra tra i nostri brand».

La funzione direttiva nei confronti di Bentley all’interno del Brand Group era stata assunta da Audi già all’inizio del 2021. Da allora team condivisi Audi e Bentley hanno dato vita a diversi progetti sinergici e hanno ad esempio allineato le strutture di ricerca e sviluppo. Dall’elettrificazione al potenziamento delle competenze software il potenziale sinergico del Brand Group è enorme. Grazie alla collaborazione nel Gruppo, Audi per i prossimi anni si attende vantaggi nell’ordine di diversi milioni di euro. Il Brand Group ha degli obiettivi ambiziosi anche in termini di ritorno sulle vendite: «A partire dal 2030 il nostro piano è quello di ottenere un ritorno sulle vendite superiore all’11% a lungo termine. Fino ad allora continueremo a perseguire il nostro obiettivo strategico del 9-11%. Si tratta di obiettivi ambiziosi sui quali vogliamo misurarci. Tutte le marche del Gruppo sono molto redditizie e hanno un potenziale enorme» ha sottolineato Duesmann.

Dallo sviluppo di super sportive Lamborghini alla qualità della lavorazione in Bentley, fino al ruolo pionieristico di Ducati nel quadro del MotoE Worldcup, il Brand Group si rivolge a una clientela ampia e diversificata. Il trasferimento di tecnologie all’interno del Brand Group riduce la complessità per tutte le marche. Le pianificazioni comuni del portfolio e una precisa tabella di marcia tecnologica indicano la via da percorrere. Con diverse velocità, ma l’obiettivo comune di creare un futuro climaticamente neutrale, Audi, Bentley, Lamborghini e Ducati procedono verso la mobilità elettrica. Il fatto che la collaborazione tra i brand funzioni e dia vita a sinergie è dimostrato dai progetti di sviluppo comuni per i modelli Bentley Bentayga e Audi Q8, ma anche per le Lamborghini Huracán e Audi R8.

In futuro la maggior parte delle sinergie riguarderà il settore dello sviluppo dei prodotti. Grazie all’integrazione di Bentley e Lamborghini nello sviluppo dei loro primi modelli BEV le sinergie verranno sfruttate nel Brand Group già nel processo di sviluppo dei prodotti.