Giornata mondiale per l'autismo: Entain Italia sostiene il Progetto Filippide e partecipa alla Run For Autism

Roma, 31 marzo 2023 – In occasione della Giornata mondiale per l’autismo Entain Italia rinnova il suo impegno a fianco di Progetto Filippide correndo la Run For Autism, gara podistica di corsa su strada, in collaborazione con l’ASD Lazio Olimpia Runners Team. La competizione giunge quest’anno all’undicesima edizione, che si svolgerà domenica 2 aprile nelle vie del centro storico di Roma con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sul tema dell’autismo.

Saranno più di 500 gli atleti del Progetto Filippide a gareggiare in questa competizione sportiva, unica in Europa poiché integra atleti con spettro autistico e neurotipici senza distinzione di categoria o pettorale. Tra i runners che parteciperanno alla 10 chilometri, che si snoderà tra le vie più celebri della capitale, saranno presenti 18 tra dipendenti e amici di Entain.

La collaborazione tra Entain Italia e l’Associazione – iniziata in occasione dei CSR Awards della Fondazione Entain – prevede il sostegno per il 2023 delle attività di allenamento e preparazione sportiva di 12 ragazzi con disturbi dello spettro autistico, accompagnati da altrettanti operatori, per i quali la Run For Autism rappresenta un importante appuntamento.

“Siamo orgogliosi di aver supportato attraverso i CSR Awards 2022 i ragazzi del Progetto Filippide nel loro percorso sportivo e nella loro partecipazione a questa competizione, esempio unico in Europa in cui un alto numero di atleti con autismo possono competere con persone neurotipiche enfatizzando il ruolo dello sport come potente strumento atto a promuovere i valori dell’inclusione.” - ha dichiarato Andrea Faelli, Ceo di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia. – “I traguardi raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare la collaborazione fra la Fondazione Entain e gli enti del terzo settore impegnati sul territorio italiano a diffondere il ruolo dello sport come veicolo per creare valore sociale.”

Entain Italia

Entain Italia è parte del Gruppo Entain PLC quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 25.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce 24 brand iconici nel mondo dei giochi, sia online che nelle migliaia di punti della propria rete fisica.

Fondazione Entain

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

· la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione;

· il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera Entain;

· la salute, con particolare attenzione alla salute mentale.

Progetto Filippide

L’associazione Filippide, affiliata alla Fisdir, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico e dall’ONU, svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive di soggetti autistici e con sindromi rare ad esso correlate.