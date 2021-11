Gismondo: "Sì obbligo vaccino, governo si assuma responsabilità"

"Personalmente sono per l'obbligo vaccinale" contro Covid-19 "in quanto presa di responsabilità da parte del Governo". Con il Green pass oggi "già siamo di fatto obbligati a vaccinarci, come io credo sia giusto in questa fase, però viene demandata ogni responsabilità alla gente. E' giusto invece che il Governo si prenda la sua". Così all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.

Dal punto di vista medico-scientifico, precisa l'esperta, "l'obbligo vaccinale, secondo me, sarebbe giusto introdurlo per le fasce fragili, gli anziani e tutti i malati cronici".

E sempre "dal punto di vista scientifico il lockdown potrebbe anche dare una mano a contenere l'infezione, ma la decisione è politica" e deve "tener conto delle conseguenze psicologiche, sociali ed economiche" derivanti da questo tipo di restrizione. Mentre in Austria e in altri Paesi d'Europa soffia vento di chiusura, Gismondo avverte: "Non è detto che ciò che può essere utile dal punto di vista epidemiologico debba poi essere politicamente corretto".

"Noi microbiologi, noi virologi - sottolinea l'esperta all'Adnkronos Salute - possiamo solo dire che, se" a causa della nuova ondata di Covid "gli ospedali dovessero andare sotto pressione, delle misure dovrebbero essere prese. Ma non possiamo dare un'indicazione della misura, che resta una decisione politica". E nel decretare un lockdown, ammonisce Gismondo, oltre ai benefici vanno considerati i danni: "Per esempio se si rischia di incitare la folla ad avere una reazione, magari alimentando cortei che possono peggiorare la situazione dei contagio".