"Caressa, a te non rispondo. Sei stato il primo a farci un'infamata la settimana scorsa. Non ho niente da dirti". Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, si rivolge così a Massimo Caressa su Sky Sport dopo la retrocessione del Cagliari in Serie B. Il presidente rossoblu ce l'ha con il giornalista per la diffusione di una notizia che reputa infondata: "La settimana scorsa, senza verificare e senza chiedere niente a nessuno, hai detto che il Cagliari stava passando di proprietà. Avresti potuto verificare".

"Ho riportato una notizia che mi era arrivata in quel momento e che alcuni nostri giornalisti avevano controllato. Non è un'infamata: se un giornalista ha un'informazione dalle sue fonti, la dice. Se lei pensa che riportare una notizia sia un'infamata, mi spiego tante cose che non sono andate quest'anno. Ha una visione del calcio, del pallone e del mondo che non è tanto attuale", replica Caressa nel botta e risposta che dura ancora qualche secondo, prima che Giulini abbandoni il collegamento. "E allora è colpa nostra se siete retrocessi...", la chiosa di Caressa.