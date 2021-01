Governo, De Falco: "In maggioranza solo per azioni contro pandemia"

Roma, 26 gen. (Adnkronos)

"Entrerei in maggioranza solo per fare cose efficaci per il contrasto alla pandemia". Lo ha detto a 'Radio Cusano Campus' il senatore del Misto Gregorio De Falco, mentre si apre una giornata cruciale per la crisi di governo con le annunciate dimissioni del premier Giuseppe Conte.

"Ci vuole il coraggio di affrontare la situazione con realismo, anche facendo un altro lockdown nazionale. Per quanto mi è stato possibile - ha proseguito - ho fatto approvare una risoluzione sul contrasto al Covid, questa risoluzione prevede il tampone rapido diffuso. Noi dovremmo fare un tampone ogni 4 giorni, in questo modo riusciremmo a rallentare il contagio e si potrebbero riaprire le scuole, i ristoranti, ecc… Per fare questo serve una centrale operativa esterna al governo, non si può affidare queste cose ad Arcuri che fa un altro lavoro. Queste cose da andrebbero gestite da persone come Crisanti e Galli. Questo è quello che io pretendo dal governo, altrimenti non appoggio nessuno".

"In questo momento le persone sono disorientate perché sembra che gli scienziati abbiano posizioni diverse. La scienza non è relativismo, è opportuno che parli con una voce sola. Questo gruppo di scienziati deve potersi esprimere all'unisono, per evitare che ci sia un disorientamento della popolazione. Nel Gruppo Misto ci sono soprattutto esponenti di centrodestra, non c'è grandissimo fermento in realtà", ha aggiunto De Falco.