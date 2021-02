Governo Draghi, Mastella: "Tanti politici e a trazione nordica"

(Adnkronos)

''Un governo con un eccellente presidente del Consiglio. Con poco Sud e a trazione troppo nordica...''. Così all'Adnkronos Clemente Mastella, ex Guardasigilli e attuale sindaco di Benevento, giudica la squadra di palazzo Chigi scelta da Mario Draghi, attesa oggi al Colle per il giuramento. ''Francamente -confida l'ex ministro della Giustizia- non mi aspettavo che ci fossero tutti questi ministri politici. E' un governo fatto per il Recovery Fund e per le elezioni di Draghi a capo dello Stato...''.

'Super Mario' durerà l'intera legislatura? ''Costituzionalmente, la durata è fino alle prossime elezioni del capo dello Stato, poi si vedrà...", replica Mastella che spiega: ''di solito governi di questo tipo stranamente durano meno di quelli politici, che magari hanno solo voto in più di maggioranza nelle aule parlamentari''. Quanto al neo ministero della Transizione ecologica, ''mi appare per ora solo il mistero della transizione...''.