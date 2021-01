Amsterdam, 14 gen. (Adnkronos)

La crisi aperta ieri da Matteo Renzi rischia di acuire le posizioni dei partiti 'frugali' ed euroscettici nell'imminente campagna elettorale in Olanda, in vista delle elezioni del prossimo 17 marzo, prevede Rens Bod, professore di informatica umanistica dell'Università di Amsterdam e attento osservatore delle vicende politiche italiane.

Giornali e televisioni oggi in Olanda danno spazio agli eventi in corso a Roma, con commenti che "confermano il luogo comune e il pregiudizio che gli olandesi hanno sull'Italia, un Paese in cui i partiti non riescono a mettersi d'accordo, un'opinione che oggi -viene sottolineato- è confermata dai fatti". E scrivono, "forse aveva ragione il ministro delle Finanze Wopke Hoekstra, quando aveva cercato di bloccare i fondi europei per la ripresa".

"Tuttavia, i giornali più liberali, pur sottolineando che Renzi sbaglia sul piano formale - perché è irresponsabile fare cadere il governo in questo momento, l'Italia deve presentare il Piano per il Recovery il prima possibile, come hanno già fatto altri Paesi europei - gli danno ragione su quello sostanziale". Bisogna investire di più sulla ripresa, bisogna utilizzare il Mes.

Gli esponenti dei diversi partiti, impegnati in questi giorni nella loro crisi di governo e concentrati solo sui temi di politica interna, non hanno commentato quello che è accaduto in Italia, aggiunge Bod in una intervista all'Adnkronos. "Ma domani le cose potrebbero cambiare", in un Paese che lo scorso anno ha guidato la fronda dei 'frugali' contro la concessione del Recovery Fund all'Italia, mettendo in dubbio la capacità di definire un piano e di individuare investimenti davvero utili.

Sul tema dell'Europa, e di quello che l'Europa deve fare per i diversi Paesi, potrebbero infatti darsi battaglia i diversi blocchi in vista delle prossime elezioni dove i sondaggi anticipano un aumento dei consensi per la destra. L'Italia, e l'andamento futuro di questa crisi, potrebbe avere un posto nella campagna elettorale e sulla politica olandese.

La crisi in Olanda è incentrata su uno scandalo legato a fondi erogati per aiutare le famiglie per pagare gli asili nido, aiuti poi ritirati, sulla base di parametri anche etnici, con richieste di rimborso e del pagamento degli interessi. Ma il governo di centro destra di Mark Rutte, considerato il breve tempo che manca all'apertura dei seggi, dovrebbe comunque rimanere in piedi fino alle elezioni.