(Adnkronos)

"Penso che far cadere il governo e che il Paese rimanga senza governo, mi sembra folle. Mi auguro che tutti lavorino seriamente per trovare una soluzione. Che poi la soluzione sia un patto di legislatura, un rimpasto o meno - cosa che mi sembra plausibile - l'importante è che il governo riparta con un nuovo collante perché come siamo andati avanti negli ultimi mesi è stato un po' troppo faticoso". Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, ospite di "Un giorno da Pecora" su Radio Raiuno.

"Io non devo sondare nessuno dei senatori di Iv che si ricordano benissimo con chi sono stati eletti, ovvero con il Pd, e sanno anche che il Pd è disponibile a riaccoglierli, quindi io non devo andare a parlare con nessuno", ha aggiunto Marcucci, smentendo che in queste settimane abbia più volte cercato di persuadere alcuni senatori di Iv a lasciare Renzi per tornare nel gruppo Dem.

"Io sono all'antica e credo a un Pd a vocazione maggioritaria, per cui vorrei che dentro ci fossero da Bersani a Renzi. Non oggi ma un giorno, prima delle elezioni, magari potrebbe realizzarsi", ha concluso Marcucci.