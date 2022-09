Governo, Tajani: "Salvini può fare ciò che vuole, poi decide il premier"

“La sinistra cerca di seminare zizzania sulle nomine dei ministri. Dicono che il governo durerà poco? E’ una previsione un po’ iettatoria, all’Italia interessa la stabilità. Qualche iettatore c’è sempre. Hanno perso le elezioni e ovviamente cercano di screditare chi ha vinto. Salvini? Per quanto ci riguarda Salvini può fare quello che preferisce, poi deciderà il futuro presidente del Consiglio”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite a 'The Breakfast Club' su Radio Capital.

“Io ministro? Non è obbligatorio diventare ministro, se sarò utile Berlusconi deciderà cosa dovrò fare altrimenti per me è già un onore essere parlamentare".

"Biden preoccupato per l’Italia? L’Italia è un Paese democratico e i cittadini scelgono liberamente a chi affidare la maggioranza in Parlamento. Non capisco la preoccupazione, l’Italia ha sempre dimostrato di essere un Paese libero e democratico. Siamo una garanzia di europeismo e serietà", ha concluso Tajani.