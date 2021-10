Green pass obbligatorio, Carabinieri: circa 5mila i non vaccinati

Nessun timore di difficoltà operative per l'entrata in vigore in Italia, domani 15 ottobre 2021, del Green pass obbligatorio, nessun rischio di paralisi per il comparto della sicurezza. L'Arma dei Carabinieri, a quanto apprende l'Adnkronos, stima infatti che il numero dei militari non vaccinati sia di circa 5.000 unità, e che comunque non è detto che questi non vadano a lavorare, perché potrebbero fare il tampone.

Su un organico di circa 107mila carabinieri sono infatti 94.356 quelli che hanno aderito alla campagna di vaccinazione organizzata dall'Arma. E quelli che mancano, si spiega, potrebbero comunque essersi vaccinati all'Asl e non averlo comunicato. Ci sono poi i positivi degli ultimi 6 mesi che non si devono vaccinare e tutti quelli che sono esenti perché hanno patologie che non consentono la vaccinazione.