Green pass obbligatorio lavoro, nessuna criticità per uffici Pa

Nessuna criticità per nel primo lunedì di lavoro con obbligo di Green pass per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tornati in presenza dal 15 ottobre. Lo segnala la ricognizione del Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez Pa, su un campione di amministrazioni – ministeri, agenzie, Regioni, enti locali, università, ospedali e Asl.

"Anche per la giornata di oggi la situazione risulta di assoluta tranquillità. Alcuni problemi riscontrati venerdì scorso – qualche fila e blocco parziale dei tornelli – sembrano essere stati risolti, anche grazie alla crescente dimestichezza dei lavoratori con i sistemi di lettura del certificato verde", scrive il ministero per la Pa in una nota.

Il Comune di Milano segnala tutti gli sportelli regolarmente aperti e funzionanti sia sulle sedi centrali sia su quelle periferiche, ad eccezione di due sedi dell’anagrafe interessate da lavori di ristrutturazione. Si ricorda, inoltre, che in molti Comuni diversi dipendenti sono impegnati ai seggi per i turni di ballottaggio per l’elezione dei sindaci. Gli uffici del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, continueranno a monitorare l’andamento della situazione.